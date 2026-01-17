«Рейнджерс» нанесли «Филадельфии» шестое поражение подряд, Панарин набрал три очка, Зибанежад оформил хет-трик

«Рейнджерс» на выезде победили «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Дубль у гостей оформил Артемий Панарин. Также он сделал голевую передачу. Теперь в активе Панарина 54 (18+36) очка в 48 матчах этого сезона.

Хет-трик у «Рейнджерс» оформил Мика Зибанежад, один гол на счету Бреннана Отманна.

У хозяев отличились Трэвис Конечны, Трэвис Санхейм и Тревор Зеграс.

«Рейнджерс» (48 очков) прервали серию из пяти поражений, но остаются на последнем месте в Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия» (52 очка) проиграла в шестом матче кряду и идет 11-й на «Востоке».