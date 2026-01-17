Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

17 января, 23:44

«Рейнджерс» нанесли «Филадельфии» шестое поражение подряд, Панарин набрал три очка, Зибанежад оформил хет-трик

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Рейнджерс» на выезде победили «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Дубль у гостей оформил Артемий Панарин. Также он сделал голевую передачу. Теперь в активе Панарина 54 (18+36) очка в 48 матчах этого сезона.

Артемий Панарин.Панарин и «Рейнджерс» — все. Артемию не предложат новый контракт и скоро могут обменять

Хет-трик у «Рейнджерс» оформил Мика Зибанежад, один гол на счету Бреннана Отманна.

У хозяев отличились Трэвис Конечны, Трэвис Санхейм и Тревор Зеграс.

«Рейнджерс» (48 очков) прервали серию из пяти поражений, но остаются на последнем месте в Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия» (52 очка) проиграла в шестом матче кряду и идет 11-й на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат
17 января, 21:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия)
Филадельфия
Рейнджерс
Источник: Таблица НХЛ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Артемий Панарин
Мика Зибанежад
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Филадельфия Флайерз
Читайте также
Новый сезон «Ледникового периода» 2026 стартует 24 января
Международный трибунал назвал действия ВСУ в Красноармейске геноцидом русских
Путин поручил продлить работу детсадов, чтобы не мешать матерям работать
Okkoянная Олимпиада. Как и для кого в России покажут на ТВ Олимпийские игры 2026
Овечкин не обсуждает новый контракт с «Вашингтоном»
Актриса фильма «Любка» Анастасия Городенцева умерла в возрасте 42 лет
Популярное видео
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Andrew_BD

    когда зад горит, и не так полетишь))

    18.01.2026

  • True Timati

    Хорошая реакция Панарина на ментовской произвол

    18.01.2026

  • Adiоs Amigos R

    Воспряли

    18.01.2026

  • Капитон Матроскин

    Ой, нашли на ком пошакалить)) Фили те еще...) Два дна решали - кто ниже)

    18.01.2026

  • igogohruhru

    панарин 51 очко, капризов - 52. панарин - не очень, нового контракта недостоин, капризов молодец, давай ему максимальный. смотри не перепутай!

    17.01.2026

    • «Миннесота» обыграла «Баффало», Капризов набрал три очка, Тарасенко — два

    «Вашингтон» — «Флорида»: онлайн-трансляция матча НХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 50 31 19 66
    2 Айлендерс 49 27 22 59
    3 Питтсбург 48 23 25 57
    4 Филадельфия 48 23 25 54
    5 Вашингтон 50 24 26 54
    6 Нью-Джерси 50 26 24 54
    7 Коламбус 49 22 27 51
    8 Рейнджерс 51 21 30 48
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Тампа-Бэй 48 31 17 66
    2 Детройт 50 30 20 64
    3 Монреаль 50 28 22 63
    4 Баффало 49 27 22 59
    5 Бостон 50 28 22 58
    6 Торонто 49 24 25 56
    7 Флорида 48 25 23 53
    8 Оттава 49 23 26 53
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 47 34 13 76
    2 Даллас 50 28 22 65
    3 Миннесота 51 28 23 65
    4 Юта 49 25 24 54
    5 Нэшвилл 49 23 26 50
    6 Чикаго 49 20 29 47
    7 Виннипег 49 20 29 46
    8 Сент-Луис 50 19 31 46
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Вегас 48 24 24 60
    2 Эдмонтон 51 25 26 58
    3 Анахайм 49 25 24 53
    4 Сан-Хосе 49 25 24 53
    5 Лос-Анджелес 49 20 29 53
    6 Сиэтл 48 21 27 51
    7 Калгари 49 21 28 47
    8 Ванкувер 49 16 33 37
    Результаты / календарь
    12.01
    13.01
    14.01
    15.01
    16.01
    17.01
    18.01
    19.01
    20.01
    21.01
    22.01
    23.01
    24.01
    25.01
    26.01
    27.01
    22.01 03:00 Торонто – Детройт - : -
    22.01 05:00 Колорадо – Анахайм - : -
    22.01 05:30 Юта – Филадельфия - : -
    22.01 05:30 Калгари – Питтсбург - : -
    22.01 06:00 Сиэтл – Айлендерс - : -
    22.01 06:00 Ванкувер – Вашингтон - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости