«Рейнджерс» нанесли «Филадельфии» шестое поражение подряд, Панарин набрал три очка, Зибанежад оформил хет-трик
«Рейнджерс» на выезде победили «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
Дубль у гостей оформил Артемий Панарин. Также он сделал голевую передачу. Теперь в активе Панарина 54 (18+36) очка в 48 матчах этого сезона.
Хет-трик у «Рейнджерс» оформил Мика Зибанежад, один гол на счету Бреннана Отманна.
У хозяев отличились Трэвис Конечны, Трэвис Санхейм и Тревор Зеграс.
«Рейнджерс» (48 очков) прервали серию из пяти поражений, но остаются на последнем месте в Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия» (52 очка) проиграла в шестом матче кряду и идет 11-й на «Востоке».
Источник: Таблица НХЛ
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|50
|31
|19
|66
|2
|Айлендерс
|49
|27
|22
|59
|3
|Питтсбург
|48
|23
|25
|57
|4
|Филадельфия
|48
|23
|25
|54
|5
|Вашингтон
|50
|24
|26
|54
|6
|Нью-Джерси
|50
|26
|24
|54
|7
|Коламбус
|49
|22
|27
|51
|8
|Рейнджерс
|51
|21
|30
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|48
|31
|17
|66
|2
|Детройт
|50
|30
|20
|64
|3
|Монреаль
|50
|28
|22
|63
|4
|Баффало
|49
|27
|22
|59
|5
|Бостон
|50
|28
|22
|58
|6
|Торонто
|49
|24
|25
|56
|7
|Флорида
|48
|25
|23
|53
|8
|Оттава
|49
|23
|26
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|47
|34
|13
|76
|2
|Даллас
|50
|28
|22
|65
|3
|Миннесота
|51
|28
|23
|65
|4
|Юта
|49
|25
|24
|54
|5
|Нэшвилл
|49
|23
|26
|50
|6
|Чикаго
|49
|20
|29
|47
|7
|Виннипег
|49
|20
|29
|46
|8
|Сент-Луис
|50
|19
|31
|46
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|24
|24
|60
|2
|Эдмонтон
|51
|25
|26
|58
|3
|Анахайм
|49
|25
|24
|53
|4
|Сан-Хосе
|49
|25
|24
|53
|5
|Лос-Анджелес
|49
|20
|29
|53
|6
|Сиэтл
|48
|21
|27
|51
|7
|Калгари
|49
|21
|28
|47
|8
|Ванкувер
|49
|16
|33
|37
Результаты / календарь
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
|22.01
|03:00
|Торонто – Детройт
|- : -
|22.01
|05:00
|Колорадо – Анахайм
|- : -
|22.01
|05:30
|Юта – Филадельфия
|- : -
|22.01
|05:30
|Калгари – Питтсбург
|- : -
|22.01
|06:00
|Сиэтл – Айлендерс
|- : -
|22.01
|06:00
|Ванкувер – Вашингтон
|- : -
