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Сегодня, 05:20

«Рейнджерс» обыграли «Филадельфию», Панарин сделал две результативные передачи

Сергей Разин
корреспондент

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Филадельфию» со счетом 3:2.

Форвард команды из Нью-Йорка Артемий Панарин сделал две результативные передачи, вратарь Игорь Шестеркин отразил 26 бросков. Защитник «Флайерз» Иван Проворов завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Рейнджерс» с 54 очками занимают третье место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 33 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Голы: Зибанежад — 14 (бол., Фокс, Панарин), 5:54 — 0:1. Линдблом — 5 (Конекны, Лотон), 11:45 — 1:1. Йорк — 1, 50:11 — 2:1. Хытил — 4 (Панарин, Строум), 50:48 — 2:2. Крайдер — 24 (Фокс, Какко), 53:30 — 2:3.

Вратари: Харт (57:35) — Шестеркин (5:04 — 5:08).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 28 (6+7+15) — 27 (8+12+7).

Наши: Проворов (26.56/1/-2) — Панарин (17.41/1/0).

16 января. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18293 зрителя.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Филадельфия Флайерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 39 25 14 54
2 Каролина 35 25 10 52
3 Вашингтон 38 21 17 51
4 Питтсбург 36 21 15 47
5 Коламбус 36 17 19 35
6 Нью-Джерси 37 14 23 33
7 Филадельфия 37 13 24 33
8 Айлендерс 30 11 19 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 38 26 12 57
2 Тампа-Бэй 39 25 14 55
3 Торонто 35 23 12 49
4 Бостон 35 22 13 46
5 Детройт 38 16 22 37
6 Баффало 36 11 25 28
7 Оттава 30 10 20 22
8 Монреаль 36 7 29 19
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 39 24 15 51
2 Колорадо 34 23 11 49
3 Сент-Луис 37 22 15 49
4 Миннесота 34 22 12 46
5 Виннипег 34 17 17 39
6 Даллас 34 18 16 38
7 Чикаго 37 14 23 33
8 Аризона 35 8 27 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Анахайм 40 19 21 45
3 Лос-Анджелес 37 19 18 43
4 Сан-Хосе 38 20 18 41
5 Калгари 34 17 17 40
6 Эдмонтон 34 18 16 38
7 Ванкувер 37 16 21 35
8 Сиэтл 36 10 26 24
Результаты / календарь
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21.01
16.01 02:00
Флорида – Коламбус
 9 : 2
16.01 03:00
Виннипег – Оттава
 - : -
16.01 03:00
Детройт – Баффало
 - : -
16.01 03:00
Сент-Луис – Торонто
 - : -
16.01 03:00
Тампа-Бэй – Даллас
 - : -
16.01 03:00
Филадельфия – Рейнджерс
2 : 3
16.01 04:30
Чикаго – Анахайм
 - : -
16.01 05:00
Аризона – Колорадо
 - : -
16.01 06:00
Эдмонтон – Оттава
 - : -
16.01 06:00
Калгари – Вегас
 - : -
16.01 06:00
Сиэтл – Лос-Анджелес
 - : -
16.01 06:30
Сан-Хосе – Питтсбург
 - : -
16.01 22:00
Вашингтон – Ванкувер
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 53
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 38 53
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 53
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 26
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 38 25
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 32 24
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 22 1.99
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 29 2.05
Фредерик Андерсен

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Каролина

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