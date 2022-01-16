«Рейнджерс» обыграли «Филадельфию», Панарин сделал две результативные передачи

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Филадельфию» со счетом 3:2.

Форвард команды из Нью-Йорка Артемий Панарин сделал две результативные передачи, вратарь Игорь Шестеркин отразил 26 бросков. Защитник «Флайерз» Иван Проворов завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Рейнджерс» с 54 очками занимают третье место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 33 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Голы: Зибанежад — 14 (бол., Фокс, Панарин), 5:54 — 0:1. Линдблом — 5 (Конекны, Лотон), 11:45 — 1:1. Йорк — 1, 50:11 — 2:1. Хытил — 4 (Панарин, Строум), 50:48 — 2:2. Крайдер — 24 (Фокс, Какко), 53:30 — 2:3.

Вратари: Харт (57:35) — Шестеркин (5:04 — 5:08).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 28 (6+7+15) — 27 (8+12+7).

Наши: Проворов (26.56/1/-2) — Панарин (17.41/1/0).

16 января. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18293 зрителя.