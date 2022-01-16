«Рейнджерс» обыграли «Филадельфию», Панарин сделал две результативные передачи
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Филадельфию» со счетом 3:2.
Форвард команды из Нью-Йорка Артемий Панарин сделал две результативные передачи, вратарь Игорь Шестеркин отразил 26 бросков. Защитник «Флайерз» Иван Проворов завершил встречу с показателем полезности «-2».
После этого матча «Рейнджерс» с 54 очками занимают третье место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 33 очками — на 12-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Голы: Зибанежад — 14 (бол., Фокс, Панарин), 5:54 — 0:1. Линдблом — 5 (Конекны, Лотон), 11:45 — 1:1. Йорк — 1, 50:11 — 2:1. Хытил — 4 (Панарин, Строум), 50:48 — 2:2. Крайдер — 24 (Фокс, Какко), 53:30 — 2:3.
Вратари: Харт (57:35) — Шестеркин (5:04 — 5:08).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 28 (6+7+15) — 27 (8+12+7).
Наши: Проворов (26.56/1/-2) — Панарин (17.41/1/0).
16 января. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18293 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|25
|14
|54
|2
|Каролина
|35
|25
|10
|52
|3
|Вашингтон
|38
|21
|17
|51
|4
|Питтсбург
|36
|21
|15
|47
|5
|Коламбус
|36
|17
|19
|35
|6
|Нью-Джерси
|37
|14
|23
|33
|7
|Филадельфия
|37
|13
|24
|33
|8
|Айлендерс
|30
|11
|19
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|38
|26
|12
|57
|2
|Тампа-Бэй
|39
|25
|14
|55
|3
|Торонто
|35
|23
|12
|49
|4
|Бостон
|35
|22
|13
|46
|5
|Детройт
|38
|16
|22
|37
|6
|Баффало
|36
|11
|25
|28
|7
|Оттава
|30
|10
|20
|22
|8
|Монреаль
|36
|7
|29
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|39
|24
|15
|51
|2
|Колорадо
|34
|23
|11
|49
|3
|Сент-Луис
|37
|22
|15
|49
|4
|Миннесота
|34
|22
|12
|46
|5
|Виннипег
|34
|17
|17
|39
|6
|Даллас
|34
|18
|16
|38
|7
|Чикаго
|37
|14
|23
|33
|8
|Аризона
|35
|8
|27
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Анахайм
|40
|19
|21
|45
|3
|Лос-Анджелес
|37
|19
|18
|43
|4
|Сан-Хосе
|38
|20
|18
|41
|5
|Калгари
|34
|17
|17
|40
|6
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|38
|7
|Ванкувер
|37
|16
|21
|35
|8
|Сиэтл
|36
|10
|26
|24
|16.01
|02:00
|
Флорида – Коламбус
|9 : 2
|16.01
|03:00
|
Виннипег – Оттава
|- : -
|16.01
|03:00
|
Детройт – Баффало
|- : -
|16.01
|03:00
|
Сент-Луис – Торонто
|- : -
|16.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Даллас
|- : -
|16.01
|03:00
|
Филадельфия – Рейнджерс
|2 : 3
|16.01
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|- : -
|16.01
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|- : -
|16.01
|06:00
|
Эдмонтон – Оттава
|- : -
|16.01
|06:00
|
Калгари – Вегас
|- : -
|16.01
|06:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|- : -
|16.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Питтсбург
|- : -
|16.01
|22:00
|
Вашингтон – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|53
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|38
|53
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|26
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|38
|25
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|32
|24
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|22
|1.99
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|29
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|25
|2.07