Гол Тарасенко в овертайме принес «Рейнджерс» победу над «Филадельфией»

«Рейнджерс» на выезде переиграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. Также в этой встрече 31-летний россиянин сделал две голевые передачи. Его признали первой звездой встречи.

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой.

«Рейнджерс» набрали 79 очков и поднялись на 5-ю строчку в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 14-м месте — 57 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Зибанежад — 32 (бол., Тарасенко, Панарин), 2:51 — 0:1. Типпетт — 18 (бол.), 15:05 — 1:1. Лотон — 15 (Хэйс), 31:16 — 2:1. Крайдер — 26 (Тарасенко, Трочек), 50:33 — 2:2. Тарасенко — 13 (Хытил, Шнайдер), 62:32 — 2:3.

Вратари: Харт — Шестеркин.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (10+10+7+0) — 25 (9+9+6+1).

Наши: Проворов (26.07/2/0) — Панарин (17.16/1/-1), Тарасенко (16.38/1/+2).

2 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center. 19534 зрителя.