Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:01

Гол Тарасенко в овертайме принес «Рейнджерс» победу над «Филадельфией»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
2 марта. «Филадельфия» — «Рейнджерс» — 2:3 ОТ. Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» на выезде переиграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. Также в этой встрече 31-летний россиянин сделал две голевые передачи. Его признали первой звездой встречи.

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой.

«Рейнджерс» набрали 79 очков и поднялись на 5-ю строчку в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 14-м месте — 57 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Зибанежад — 32 (бол., Тарасенко, Панарин), 2:51 — 0:1. Типпетт — 18 (бол.), 15:05 — 1:1. Лотон — 15 (Хэйс), 31:16 — 2:1. Крайдер — 26 (Тарасенко, Трочек), 50:33 — 2:2. Тарасенко — 13 (Хытил, Шнайдер), 62:32 — 2:3.

Вратари: Харт — Шестеркин.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (10+10+7+0) — 25 (9+9+6+1).

Наши: Проворов (26.07/2/0) — Панарин (17.16/1/-1), Тарасенко (16.38/1/+2).

2 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center. 19534 зрителя.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Филадельфия Флайерз
2
7
Читайте также
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
В Минфине РФ прокомментировали индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля
Популярное видео
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Костин забросил 10-ю шайбу в сезоне НХЛ

Тарасенко признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Рейнджерс», Шестеркин — второй
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 58 39 19 86
2 Нью-Джерси 59 39 20 83
3 Рейнджерс 61 35 26 79
4 Айлендерс 64 31 33 70
5 Питтсбург 60 30 30 69
6 Вашингтон 62 29 33 64
7 Филадельфия 62 23 39 57
8 Коламбус 61 20 41 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 60 47 13 99
2 Торонто 60 37 23 82
3 Тампа-Бэй 60 37 23 78
4 Баффало 59 31 28 66
5 Флорида 62 30 32 66
6 Оттава 60 30 30 64
7 Детройт 60 28 32 64
8 Монреаль 60 26 34 56
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 60 31 29 75
2 Миннесота 61 34 27 74
3 Колорадо 58 34 24 73
4 Виннипег 61 35 26 72
5 Нэшвилл 58 29 29 64
6 Сент-Луис 60 26 34 57
7 Аризона 60 21 39 51
8 Чикаго 60 21 39 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 60 35 25 76
2 Лос-Анджелес 62 34 28 76
3 Сиэтл 60 33 27 72
4 Эдмонтон 61 32 29 72
5 Калгари 61 27 34 67
6 Ванкувер 60 24 36 53
7 Сан-Хосе 61 18 43 48
8 Анахайм 61 20 41 47
Результаты / календарь
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
2.03 03:30
Филадельфия – Рейнджерс
2 : 3 ОТ
2.03 04:00
Эдмонтон – Торонто
 - : -
2.03 04:30
Даллас – Аризона
 - : -
2.03 05:00
Колорадо – Нью-Джерси
 - : -
2.03 06:00
Вегас – Каролина
 - : -
2.03 06:00
Анахайм – Вашингтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 115
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 89
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 60 86
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 50
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 60 42
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

59 41
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 38 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 28 2.02
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 31 2.27
Новости
RSS RSS
Все новости