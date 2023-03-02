Гол Тарасенко в овертайме принес «Рейнджерс» победу над «Филадельфией»
«Рейнджерс» на выезде переиграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. Также в этой встрече 31-летний россиянин сделал две голевые передачи. Его признали первой звездой встречи.
Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой.
«Рейнджерс» набрали 79 очков и поднялись на 5-ю строчку в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 14-м месте — 57 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Зибанежад — 32 (бол., Тарасенко, Панарин), 2:51 — 0:1. Типпетт — 18 (бол.), 15:05 — 1:1. Лотон — 15 (Хэйс), 31:16 — 2:1. Крайдер — 26 (Тарасенко, Трочек), 50:33 — 2:2. Тарасенко — 13 (Хытил, Шнайдер), 62:32 — 2:3.
Вратари: Харт — Шестеркин.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 27 (10+10+7+0) — 25 (9+9+6+1).
Наши: Проворов (26.07/2/0) — Панарин (17.16/1/-1), Тарасенко (16.38/1/+2).
2 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center. 19534 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|58
|39
|19
|86
|2
|Нью-Джерси
|59
|39
|20
|83
|3
|Рейнджерс
|61
|35
|26
|79
|4
|Айлендерс
|64
|31
|33
|70
|5
|Питтсбург
|60
|30
|30
|69
|6
|Вашингтон
|62
|29
|33
|64
|7
|Филадельфия
|62
|23
|39
|57
|8
|Коламбус
|61
|20
|41
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|60
|47
|13
|99
|2
|Торонто
|60
|37
|23
|82
|3
|Тампа-Бэй
|60
|37
|23
|78
|4
|Баффало
|59
|31
|28
|66
|5
|Флорида
|62
|30
|32
|66
|6
|Оттава
|60
|30
|30
|64
|7
|Детройт
|60
|28
|32
|64
|8
|Монреаль
|60
|26
|34
|56
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|60
|31
|29
|75
|2
|Миннесота
|61
|34
|27
|74
|3
|Колорадо
|58
|34
|24
|73
|4
|Виннипег
|61
|35
|26
|72
|5
|Нэшвилл
|58
|29
|29
|64
|6
|Сент-Луис
|60
|26
|34
|57
|7
|Аризона
|60
|21
|39
|51
|8
|Чикаго
|60
|21
|39
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|60
|35
|25
|76
|2
|Лос-Анджелес
|62
|34
|28
|76
|3
|Сиэтл
|60
|33
|27
|72
|4
|Эдмонтон
|61
|32
|29
|72
|5
|Калгари
|61
|27
|34
|67
|6
|Ванкувер
|60
|24
|36
|53
|7
|Сан-Хосе
|61
|18
|43
|48
|8
|Анахайм
|61
|20
|41
|47
|2.03
|03:30
|
Филадельфия – Рейнджерс
|2 : 3 ОТ
|2.03
|04:00
|
Эдмонтон – Торонто
|- : -
|2.03
|04:30
|
Даллас – Аризона
|- : -
|2.03
|05:00
|
Колорадо – Нью-Джерси
|- : -
|2.03
|06:00
|
Вегас – Каролина
|- : -
|2.03
|06:00
|
Анахайм – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|115
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|89
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|60
|86
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|50
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|60
|42
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|59
|41
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|38
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|31
|2.27