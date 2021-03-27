«Филадельфия» одержала победу в матче с «Рейнджерс», Шестеркин сделал 35 сэйвов

«Филадельфия» победила «Рейнджерс» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Нолан Патрик и Самуэль Морин. У гостей забил Мика Зибанеджад. Российский вратарь «рейнджеров» Игорь Шестеркин отразил 35 бросков из 37.

Россияне Иван Проворов, Артемий Панарин и Павел Бучневич не отметились результативными действиями.

«Филадельфия» набрала 36 очков и занимает пятое место в Восточном дивизионе. У «Рейнджерс» 34 очка и шестое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Зибанежад — 11 (бол., Строум, Фокс), 10:54 — 0:1. Патрик — 4 (бол., Гостисбеер, Кутюрье), 32:52 — 1:1. Морин — 1 (Обе-Кубель, Раффль), 55:33 — 2:1.

Вратари: Эллиотт — Шестеркин (58:33).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 37 (17+12+8) — 25 (8+9+8).

Наши: Проворов (26.08/6/0) — Бучневич (20.20/0/-1), Панарин (21.23/3/0).

27 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.