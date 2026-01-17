«Филадельфия» — «Рейнджерс»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Филадельфия» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 17 января

«Филадельфия» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 17 января. Матч пройдет на спортивной арене «Эксфинити Мобайл-арена» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Начало — в 21.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

17 января, 21:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия) Филадельфия Рейнджерс

Следить за ключевыми событиями игры «Филадельфия» — «Рейнджерс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Филадельфия» — «Рейнджерс» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Флайерз» набрали 52 очка в 46 матчах и занимают 11-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк» с 46 очками в 48 играх располагается на 16-й строчке «Востока».