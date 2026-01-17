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17 января, 18:00

«Филадельфия» — «Рейнджерс»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Филадельфия» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 17 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артемий Панарин (ХК «Рейнджерс»).
Фото Global Look Press

«Филадельфия» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 17 января. Матч пройдет на спортивной арене «Эксфинити Мобайл-арена» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Начало — в 21.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат
17 января, 21:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия)
Филадельфия
Рейнджерс

Следить за ключевыми событиями игры «Филадельфия» — «Рейнджерс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Филадельфия» — «Рейнджерс»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Флайерз» набрали 52 очка в 46 матчах и занимают 11-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк» с 46 очками в 48 играх располагается на 16-й строчке «Востока».

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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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