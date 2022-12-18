«Филадельфия» расторгла контракт с нападающим Седлаком

«Филадельфия» расторгла контракт с нападающим Лукашем Седлаком, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

Накануне игрок покинул расположение клуба НХЛ и вернулся в Европу.

В нынешнем сезоне НХЛ нападающий играл за «Колорадо» и «Филадельфию». Всего он провел 30 матчей и набрал 8 (3+5) баллов.

Ранее 29-летний чех выступал в КХЛ за «Трактор».