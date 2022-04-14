«Филадельфия» раскритиковала «Вашингтон» из-за игрового времени Овечкина

«Филадельфия» раскритиковала «Вашингтон» после матча регулярного чемпионата НХЛ. В среду, 13 апреля, «Кэптиалз» выиграли со счетом 9:2, а капитан команды Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка.

36-летний россиянин сыграл все две минуты в одном из розыгрышей численного преимущества.

«ESPN сообщил, что «Флайерз» были расстроены тем, что «Кэпиталз» оставили Овечкина в игре на все 2 минуты в большинстве. «Вашингтон» выставил с третьим и четвертым звеном парня, который гонится за рекордом Уэйна Гретцки», — написал в Twitter журналист Стивен Уайно.