«Филадельфия» проиграла «Вегасу», Проворов сделал две передачи

«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» — 5:4. У хозяев Макс Пачоретти оформил дубль. У «летчиков» 3 (2+1) очка набрал Шон Кутюрье. На счету Ивана Проворова две результативные передачи, 5 бросков в створ, силовой прием и 2 блок-шота за 25.53 на льду. У Михаила Ворбьева показатель полезности «-2» за 8.51.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Филадельфия» — 5:4 (4:2, 1:1, 0:1)

Голы: Жиру — 13 (Ворачек, Кутюрье), 7:33 — 0:1. Теодор — 6 (Штястны), 8:42 — 1:1. Пачоретти — 17 (бол., Штястны, Теодор), 10:08 — 2:1. Меррилл — 1 (Руа), 11:27 — 3:1. Конекны — 12, 14:40 — 3:2. Пачоретти — 18 (Стоун), 17:03 — 4:2. Гласс — 5 (Каррье), 29:37 — 5:2. Кутюрье — 11 (Нисканен, Проворов), 32:08 — 5:3. Кутюрье — 12 (бол., Жиру, Проворов), 40:15 — 5:4.

Нереализованный буллит: Лотон (Филадельфия Флайерз), 13:23.

Вратари: Флери — Харт (58:06).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 33 (18+5+10) — 38 (12+13+13).

Наши: — - Воробьев (8.51/0/-2), Проворов (26.39/5/0).

3 января. Парадайс. T-Mobile Arena.