«Филадельфия» продлила победную серию, обыграв «Сан-Хосе»
05:42
«Филадельфия» обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). «Флайерз» одержали четвертую победу кряду. «Шаркс» потерпели пятое поражение подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Сан-Хосе» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Голы: Обе-Кубель — 6 (бол., ван Римсдайк, Нисканен), 1:32 — 1:0. Келльман — 2 (Миддлтон, Хед), 6:30 — 1:1. Хэйс — 20 (Лотон, Конекны), 23:51 — 2:1. Конекны — 22 (Хэйс), 29:41 — 3:1. Хэйс — 21 (Лотон, Конекны), 43:43 — 4:1. Грегор — 2 (Серенсен), 48:18 — 4:2.
Вратари: Харт — Делл (57:55).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 27 (8+10+9) — 28 (15+10+3).
Наши: Проворов (25.53/2/+2) — -.
26 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.
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