"Филадельфия" продлила победную серию, обыграв "Даллас"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфия" на своем льду нанесла поражение "Далласу" – 4:2. Хет-триком в составе хозяев отметился Брэйден Шенн. Причем все три свои шайбы он забросил в большинстве. Для "Летчиков" эта победа стала восьмой подряд.

Российские легионеры "Филадельфии" Иван Проворов и Роман Любимов результативными действиями не отметились, но завершили встречу с положительным показателем полезности. Их команда поднялась на четвертое место в таблице Восточной конференции. "Даллас" идет 11-м на "Западе".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Даллас" – 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Голы: Шор - 3 (Маккензи, Крэкнелл), 7:30 - 0:1. Шенн - 5 (бол., Ворачек, Гостисбеер), 17:18 - 1:1. Шор - 4 (Руссель, Хэмьюс), 50:32 - 1:2. Шенн - 6 (бол., Ворачек, Штрайт), 56:12 - 2:2. Шенн - 7 (бол., Симмондс, Ворачек), 57:45 - 3:2. Ворачек - 11 (п.в., Жиру), 58:51 - 4:2.

Вратари: Мэйсон - Лехтонен (58:30 - 58:51).

Штраф: 28 - 32.

Броски: 22 (7+5+10) - 23 (10+7+6).

Наши: Проворов (19:43/2/+1), Любимов (14:52/0/+1) - - .

10 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 19594 зрителя.