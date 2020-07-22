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«Филадельфия» продлила контракт с Линдблумом. Хоккеист победил рак

20:07
Оскар Линдблом. Фото nhl.com
Оскар Линдблом. Фото nhl.com
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«Филадельфия» продлила контракт с нападающим Оскаром Линдблумом. Новое соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт «Флайерз».

Линдблуму 23 года, он был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2014 году под 138-м номером. Всего за «Летчиков» он провел 134 матча, набрав 57 (30+27) очков.

В декабре 2019 года у игрока была диагностирована саркома Юинга. Это злокачественное образование в костной ткани, которое поражает нижнюю часть длинных трубчатых костей, ребра, таза, лопаток, позвоночника и ключицы.

Несколько недель назад стало известно, что Линдблуму удалось победить болезнь.

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