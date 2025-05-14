«Филадельфия» продлила контракт с Аболсом

Форвард «Филадельфии» Родриго Аболс продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 29-летним латвийцем рассчитано на год, по нему он получит 800 тысяч долларов.

В текущем сезоне Аболс провел 22 матча в НХЛ и набрал 5 (2+3) очков. Также на его счету 32 (15+17) очка в 47 играх АХЛ.