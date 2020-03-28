«Филадельфия» подписала контракт с молодым нападающим Эллисоном

«Филадельфия» заключила стандартный контракт новичка с нападающим Уэйдом Эллисоном, сообщает официальный сайт клуба.

DONE DEAL: We have signed winger @wadeallison11

to an entry-level contract. Allison was selected in the second-round pick (52nd overall) of the 2016 NHL Draft and has spent the last four seasons with @WesternMichU. https://t.co/NoR0cJzUGP — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) March 27, 2020

Эллисон был выбран «Летчиками» под общим 52-м номером на драфте-2016. «Флайерз» хотели заключить с ним контракт еще прошлым летом, но тогда хоккеист принял решение, что после серьезной травмы ему еще лучше год открыть в NCAA. В прошедшем сезоне 22-летний канадец снова получил серьезную травму, из-за чего успел провести за университет Западного Мичигана только 26 матчей и набрать 23 (10+13) очка.