«Филадельфия» под шестым номером выбрала Мартоне на драфте НХЛ

«Филадельфия» под общим шестым номером на драфте НХЛ 2025 года выбрала нападающего Портера Мартоне.

18-летний канадец в сезоне-2024/25 сыграл в 57 матчах за «Брэмптон Стилхедс» в OHL и набрал 98 (37+61) очков.

Первый раунд драфта НХЛ в 2025 году пройдет в ночь с 27 на 28 июня в Лос-Анджелесе (Калифорния). В этот раз делегации клубов работают из своих офисов, а не собрались в одном месте.