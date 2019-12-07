«Филадельфия» победила «Оттаву», Проворов забил и был признан третьей звездой матча

«Филадельфия» обыграла «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился голом и был признан третьей звездой встречи.

Форвард «Филадельфии» Михаил Воробьев, а также игроки «Сенаторз» Артем Анисимов, Никита Зайцев и Владислав Наместников очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Оттава» — 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)

Голы: Конекны — 11 (Фрост, Жиру), 1:45 — 1:0. Ткачак — 10 (Пажо, К. Браун), 4:27 — 1:1. Гостисбеер — 4 (Питлик, ван Римсдайк), 6:16 — 2:1. Дюклер — 12 (мен.), 33:18 — 2:2. Проворов — 7 (Фэраби, Лотон), 43:17 — 3:2. Дюклер — 13 (Шабо, Демело), 55:00 — 3:3. Лотон — 4 (Хэйс, ван Римсдайк), 55:11 — 4:3.

Вратари: Харт (5:40 — 6:16) — Андерсон (Нильссон, 6:59, 56:55 — 59:35).

Штраф: 16 — 16.

Броски: 21 (6+8+7) — 30 (9+11+10).

Наши: Воробьев (9.08/0/+1), Проворов (26.23/2/-1) — Анисимов (14.52/0/-1), Зайцев (16.51/1/-1), Наместников (13.40/2/0).

7 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center.