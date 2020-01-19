«Филадельфия» победила «Лос-Анджелес», «Чикаго» забросил 6 шайб «Торонто»

«Филадельфия» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Лос-Анджелес» — 4:1. Самым результативным игроком встречи стал Джеймс ван Римсдайк, набравший 3 (1+2) очка. На счету Ивана Проворова показатель полезности «-1», 2 броска в створ и силовой прием за 24.12 на льду.

У Николая Прохоркина «-1», 2 минуты штрафа, 2 броска и силовой прием за 14.03.

В параллельной встрече «Чикаго» обыграл «Торонто» — 6:2. Самым результативным игроком встречи стал Джонатан Тэйвз, набравший 4 (2+2) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Лос-Анджелес» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Конекны — 16 (ван Римсдайк, Жиру), 3:48 — 1:0. Конекны — 17 (ван Римсдайк, Кутюрье), 23:44 — 2:0. Фэраби — 5 (бол., Нисканен, Санхейм), 32:08 — 3:0. Браун — 10, 45:06 — 3:1. ван Римсдайк — 13 (бол., Жиру, Хэйс), 48:09 — 4:1.

Вратари: Эллиотт — Кэмпбелл.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (9+13+4) — 35 (9+11+15).

Наши: Проворов (24.12/2/-1) — Прохоркин (14.03/2/-1).

19 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.

«Торонто» — «Чикаго» — 2:6 (0:3, 2:3, 0:0)

Голы: Каджула — 5 (Кубалик, Мерфи), 0:21 — 0:1. Тэйвз — 13 (Густафссон, Нюландер), 5:32 — 0:2. Саад — 12 (Кейн, Карпентер), 11:02 — 0:3. Нюландер — 22 (бол., Марнер, Бэрри), 20:25 — 1:3. Тэйвз — 14 (Каджула, Густафссон), 23:19 — 1:4. Кубалик — 19 (Тэйвз, Куккук), 30:58 — 1:5. Керфут — 8 (Энгвалль, Бэрри), 35:17 — 2:5. Кубалик — 20 (Тэйвз, Кит), 37:42 — 2:6.

Вратари: Андерсен — Кроуфорд (5:18 — 5:32).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 33 (11+12+10) — 34 (10+11+13).

Наши: — - -.

19 января. Торонто. Scotiabank Arena.