«Филадельфия» победила «Колорадо», Ничушкин и Задоров набрали по два очка

«Филадельфия» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Колорадо» — 6:3. Самым результативным игроком встречи стал нападающий хозяев Шон Кутюрье, оформивший ассистентский хет-трик. У Ивана Проворова «+3», бросок в створ, 4 силовых приема и 3 блок-шота за 27 минут на льду.

У Валерия Ничушкина 2 (1+1) очка, «+1» и 2 броска за 10.59. У Никиты Задорова 2 (0+2) балла, «+2», 2 броска и 3 силовых приема за 14.02.