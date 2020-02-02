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«Филадельфия» победила «Колорадо», Ничушкин и Задоров набрали по два очка

05:52
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«Филадельфия» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Колорадо» — 6:3. Самым результативным игроком встречи стал нападающий хозяев Шон Кутюрье, оформивший ассистентский хет-трик. У Ивана Проворова «+3», бросок в створ, 4 силовых приема и 3 блок-шота за 27 минут на льду.

У Валерия Ничушкина 2 (1+1) очка, «+1» и 2 броска за 10.59. У Никиты Задорова 2 (0+2) балла, «+2», 2 броска и 3 силовых приема за 14.02.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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