04:05 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Филадельфия" победила "Детройт", Проворов сделал передачу

0
0
0

"Филадельфия" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Детройт" – 1:0 ОТ. Единственную шайбу забросил нападающий Брэйден Шенн. Российский защитник Иван Проворов сделал результативную передачу.

Для "Флайерз" эта победа стала 9-й подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Филадельфия" - 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Шенн - 8 (ПРОВОРОВ, Симмондс), 62:44 - 0:1.

Вратари: Ховард - Столарз.

Штраф: 23 - 15.

Броски: 28 (5+11+11+1) - 36 (10+12+8+6).

Наши: Марченко (18:14/0/0) - Любимов (10:07/1/0), Проворов (24:56/2/+1).

12 декабря. Детройт. Joe Louis Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ