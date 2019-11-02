«Филадельфия» по буллитам обыграла «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» на своем льду проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 Б). Победитель определился в серии буллитов.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Симмондс — 1 (бол., Хьюз, Палмиери), 6:24 — 1:0. Линдблум — 7 (Кутюрье, Конекны), 10:39 — 1:1. Кутюрье — 3 (Линдблум), 27:26 — 1:2. Ватанен — 4 (бол., Хишир, Холл), 34:28 — 2:2. Холл — 2 (Грин, Палмиери), 49:58 — 3:2. Фэраби — 1 (Раффль, Проворов), 51:29 — 3:3.

Победный буллит: Кутюрье.

Вратари: Блэквуд — Харт.

Штраф: 21 — 13.

Броски: 26 (6+7+11+2) — 31 (10+9+8+4).

Наши: — - Проворов (27.08/2/+1), Рубцов (8.00/1/0).

2 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center.

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