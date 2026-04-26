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26 апреля, 08:02

«Филадельфия» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

Александр Абустин
корреспондент

«Филадельфия» проиграла «Питтсбургу» в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли — 2:4. Игра состоялась в Филадельфии.

У гостей заброшенными шайбами отметились Сидни Кросби (в большинстве), Рикард Ракелль, Крис Летанг и Коннор Девар (в пустые ворота), у хозяев забили Денвер Барки и Трэвис Конекны.

«Питтсбург» одержал первую победу в серии с «Филадельфией». Он проигрывает со счетом 1-3. Следующий матч состоится 27 апреля в Питтсбурге.

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30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
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