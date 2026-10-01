«Филадельфия» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» на выезде крупно обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:0.

Голами отметились Николас Робертсон (дубль), Вилле Койвунен, Хендрикс Лапьер, Филип Халландер, Егор Чинахов и Евгений Малкин.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет против «Монреаля» (4 октября), а «Филадельфия» встретится с «Нью-Джерси» (2 октября).

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