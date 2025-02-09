«Филадельфия» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» дома переиграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Флайерз» шайбы забросили Скотт Лоутон, Гарнет Хэтэуэй и Трэвис Конекны.

У «Пингвинз» отличились Эрик Карлсон и Кевин Хейс.

«Филадельфия» и «Питтсбург» набрали по 55 очков и занимают 15-е и 14-е места в Восточной конференции соответственно.