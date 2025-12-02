«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» на выезде, Малкин сделал две голевые передачи

«Питтсбург» победил «Филадельфию» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У гостей забили Сидни Кросби (дважды), Брайан Раст, Томас Новак и Кевин Хэйс. Российский нападающий Евгений Малкин сделал две результативные передачи. В сезоне-2025/26 Малкин в 25 матчах набрал 26 (6+20) очков.

У хозяев заброшенная шайба на счету Тайсона Форстера.

«Филадельфия» прервала серию из трех побед подряд. Она занимает шестое место в Восточной конференции — у команды 31 очко после 25 игр. «Питтсбург» расположился на пятом месте с 31 очком после 25 матчей.