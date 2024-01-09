«Питтсбург» на выезде обыграл «Филадельфию», Малкин забил гол
«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Филадельфию» со счетом 4:1.
В составе «Пингвинз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Малкин, еще по шайбе забросилиРикард Ракелль, Эрик Карлссон и Чед Реведел. У «Флайерз» единственный гол забил Оуэн Типпетт.
После этого матча «Питтсбург» с 44 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 46 очками — на седьмой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Питтсбург» — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Голы: Ракелль — 5 (бол., Малкин, Гюнцель), 0:45 — 0:1. Карлссон — 7 (Харкинс, Картер), 7:37 — 0:2. Типпетт — 13 (бол., Замула, Фараби), 14:55 — 1:2. Руведел — 1 (Раст, Грэйвс), 28:07 — 1:3. Малкин — 15 (О`Коннор), 44:29 — 1:4.
Вратари: Харт — Неделькович.
Штраф: 16 — 8.
Броски: 37 (13+13+11) — 39 (17+14+8).
Наши: Замула (19.11/1/-2) — Малкин (16.43/4/+2).
9 января. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18279 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|26
|13
|54
|2
|Каролина
|40
|22
|18
|49
|3
|Айлендерс
|39
|18
|21
|46
|4
|Филадельфия
|40
|20
|20
|46
|5
|Нью-Джерси
|38
|21
|17
|44
|6
|Вашингтон
|38
|19
|19
|44
|7
|Питтсбург
|39
|20
|19
|44
|8
|Коламбус
|41
|13
|28
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|38
|24
|14
|54
|2
|Флорида
|39
|25
|14
|52
|3
|Торонто
|37
|20
|17
|47
|4
|Детройт
|40
|20
|20
|44
|5
|Тампа-Бэй
|41
|19
|22
|43
|6
|Монреаль
|39
|17
|22
|39
|7
|Баффало
|40
|17
|23
|38
|8
|Оттава
|35
|14
|21
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|39
|26
|13
|56
|2
|Колорадо
|40
|25
|15
|53
|3
|Даллас
|38
|22
|16
|49
|4
|Нэшвилл
|40
|22
|18
|45
|5
|Сент-Луис
|38
|20
|18
|41
|6
|Аризона
|38
|19
|19
|40
|7
|Миннесота
|38
|17
|21
|38
|8
|Чикаго
|40
|12
|28
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|40
|26
|14
|55
|2
|Вегас
|40
|23
|17
|51
|3
|Лос-Анджелес
|36
|20
|16
|46
|4
|Эдмонтон
|36
|20
|16
|41
|5
|Сиэтл
|39
|16
|23
|41
|6
|Калгари
|40
|17
|23
|39
|7
|Анахайм
|39
|13
|26
|27
|8
|Сан-Хосе
|40
|9
|31
|21
|9.01
|03:00
|
Филадельфия – Питтсбург
|1 : 4
|9.01
|03:00
|
Рейнджерс – Ванкувер
|3 : 6
|9.01
|04:00
|
Миннесота – Даллас
|- : -
|9.01
|05:00
|
Колорадо – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|67
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|40
|65
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|39
|57
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|36
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|28
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|39
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41