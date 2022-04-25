«Филадельфия» обыграла «Питтсбург», Проворов и Малкин сделали по результативной передаче

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Питтсбург» со счетом 4:1.

В составе «Флайерз» 3 (2+1) очка набрал Ноа Кейтс, 2 (1+1) очка у Моргана Фроста, еще один гол в пустые ворота забил Трэвис Конекны, Иван Проворов отметился результативной передачей. У «Пингвинз» шайбу с передачи Евгения Малкина забросил Сидни Кросби.

После этого матча «Филадельфия» с 61 очком занимает 15-е место в Восточной конференции, «Питтсбург» со 101 очком — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Питтсбург» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Фрост — 5 (Типпетт, Кэйтс), 15:49 — 1:0. Кэйтс — 4 (Яндл, Фрост), 26:49 — 2:0. Кэйтс — 5 (бол., Проворов, Яндл), 49:38 — 3:0. Кросби — 31 (Гюнтцель, Малкин), 56:27 — 3:1. Конекны — 16 (п.в., Хэйс, Хегберг), 57:26 — 4:1.

Вратари: Джонс — Доминге (56:27 — 57:26).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 43 (15+11+17) — 38 (14+13+11).

Наши: Замула (11.58/0/0), Проворов (25.03/3/+1) — Малкин (17.03/4/-1).

24 апреля. Филадельфия. Wells Fargo Center.