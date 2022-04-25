«Филадельфия» обыграла «Питтсбург», Проворов и Малкин сделали по результативной передаче
«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Питтсбург» со счетом 4:1.
В составе «Флайерз» 3 (2+1) очка набрал Ноа Кейтс, 2 (1+1) очка у Моргана Фроста, еще один гол в пустые ворота забил Трэвис Конекны, Иван Проворов отметился результативной передачей. У «Пингвинз» шайбу с передачи Евгения Малкина забросил Сидни Кросби.
После этого матча «Филадельфия» с 61 очком занимает 15-е место в Восточной конференции, «Питтсбург» со 101 очком — на седьмой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Питтсбург» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Фрост — 5 (Типпетт, Кэйтс), 15:49 — 1:0. Кэйтс — 4 (Яндл, Фрост), 26:49 — 2:0. Кэйтс — 5 (бол., Проворов, Яндл), 49:38 — 3:0. Кросби — 31 (Гюнтцель, Малкин), 56:27 — 3:1. Конекны — 16 (п.в., Хэйс, Хегберг), 57:26 — 4:1.
Вратари: Джонс — Доминге (56:27 — 57:26).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 43 (15+11+17) — 38 (14+13+11).
Наши: Замула (11.58/0/0), Проворов (25.03/3/+1) — Малкин (17.03/4/-1).
24 апреля. Филадельфия. Wells Fargo Center.
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|44
|35
|93
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|43
|81
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|2
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|46
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|30
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|- : -
|25.04
|02:00
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Флорида – Тампа-Бэй
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|25.04
|02:00
|
Вашингтон – Торонто
|- : -
|25.04
|02:00
|
Виннипег – Колорадо
|- : -
|25.04
|03:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|- : -
|25.04
|03:30
|
Анахайм – Сент-Луис
|- : -
|25.04
|05:00
|
Вегас – Сан-Хосе
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|И
|О
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|118
|
|
Джонатан Юбердо
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|114
|
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Джонни Годро
Калгари
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|И
|Г
|
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|58
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