«Филадельфия» и «Питтсбург» сыграют в чемпионате НХЛ 2 декабря

«Филадельфия» и «Питтсбург» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ во вторник, 2 декабря. Игра пройдет на льду «Уэллс Фарго Центра» в Филадельфии (США), стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.

«Филадельфия» — «Питтсбург»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Филадельфия» — «Питтсбург» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

2 декабря, 03:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия) Филадельфия Питтсбург

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Филадельфия» провела 24 матча и набрала 31 очко, накануне соперником «Флайерз» был «Нью-Джерси» (5:3). У «Питтсбурга» — 29 очков в 24 матчах, в воскресенье «Пингвинз» уступили «Торонто» (2:7).