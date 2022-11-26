«Питтсбург» на выезде обыграл «Филадельфию». Малкин не набрал очков

«Питтсбург» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Пингвинз» одержали пятую победу подряд.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 17 минут и сделал 4 брочка по воротам соперника.

Защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился одним удалением, пятью силовыми приемами и тремя бросками за 25 минут игрового времени. Он единственный защитник своей команды с показателем полезности в этой встрече — 0 (у остальных — отрицательный).

«Питтсбург» идет на 6-й строчке в Восточной конференции, а «Филадельфия» — на 14-й.