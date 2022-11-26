«Питтсбург» на выезде обыграл «Филадельфию». Малкин не набрал очков
«Питтсбург» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Пингвинз» одержали пятую победу подряд.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 17 минут и сделал 4 брочка по воротам соперника.
Защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился одним удалением, пятью силовыми приемами и тремя бросками за 25 минут игрового времени. Он единственный защитник своей команды с показателем полезности в этой встрече — 0 (у остальных — отрицательный).
«Питтсбург» идет на 6-й строчке в Восточной конференции, а «Филадельфия» — на 14-й.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|20
|16
|4
|32
|2
|Айлендерс
|21
|13
|8
|26
|3
|Каролина
|21
|10
|11
|25
|4
|Рейнджерс
|21
|10
|11
|24
|5
|Питтсбург
|20
|10
|10
|23
|6
|Вашингтон
|22
|9
|13
|21
|7
|Филадельфия
|20
|7
|13
|19
|8
|Коламбус
|19
|7
|12
|15
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|18
|3
|36
|2
|Торонто
|22
|12
|10
|29
|3
|Детройт
|19
|10
|9
|24
|4
|Тампа-Бэй
|19
|11
|8
|23
|5
|Монреаль
|21
|11
|10
|23
|6
|Флорида
|20
|10
|10
|22
|7
|Баффало
|20
|9
|11
|18
|8
|Оттава
|20
|7
|13
|15
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|20
|12
|8
|27
|2
|Виннипег
|18
|11
|7
|23
|3
|Колорадо
|18
|11
|7
|23
|4
|Сент-Луис
|19
|10
|9
|20
|5
|Миннесота
|20
|9
|11
|20
|6
|Нэшвилл
|20
|9
|11
|20
|7
|Аризона
|18
|7
|11
|16
|8
|Чикаго
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|21
|16
|5
|33
|2
|Сиэтл
|19
|11
|8
|25
|3
|Лос-Анджелес
|22
|11
|11
|24
|4
|Калгари
|20
|9
|11
|21
|5
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|20
|6
|Ванкувер
|20
|7
|13
|17
|7
|Сан-Хосе
|22
|7
|15
|17
|8
|Анахайм
|21
|6
|15
|13
|26.11
|01:00
|
Филадельфия – Питтсбург
|- : -
|26.11
|03:30
|
Баффало – Нью-Джерси
|- : -
|26.11
|03:30
|
Детройт – Аризона
|- : -
|26.11
|03:30
|
Коламбус – Айлендерс
|- : -
|26.11
|03:30
|
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|- : -
|26.11
|04:00
|
Вегас – Сиэтл
|- : -
|26.11
|04:30
|
Даллас – Виннипег
|- : -
|26.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -
|26.11
|21:00
|
Рейнджерс – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|35
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|20
|31
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|21
|31
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|20
|16
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|20
|15
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|13
|2.08
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|15
|2.20