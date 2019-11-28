«Филадельфия» переиграла «Коламбус», Проворов сделал одну голевую передачу

«Филадельфия» на выезде выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). «Флайерз» одержали вторую победу кряду.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов сделал одну голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Филадельфия» — 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

Голы: Фолиньо — 2 (Бемстрем, Милано), 4:51 — 1:0. Питлик — 2 (ван Римсдайк, Раффль), 18:38 — 1:1. Джонс — 3 (Нюквист, Бьоркстранд), 19:24 — 2:1. Лотон — 1 (Фэраби, Хэйс), 23:19 — 2:2. Жиру — 8 (бол., Проворов, Конекны), 36:35 — 2:3.

Вратари: Корписало (57:59 — 58:41, 58:48) — Эллиотт.

Штраф: 20 — 2.

Броски: 30 (8+7+15) — 22 (9+8+5).

Наши: Гавриков (14.04/1/0) — Проворов (25.20/1/-2).

28 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.

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