"Филадельфия" переиграла "Эдмонтон" в овертайме

"Филадельфия" одолела в домашнем матче "Эдмонтон" (5:4 ОТ).
Голы в составе победителей забили Шон Кутюрье, Клод Жиру, Трэвис Конечны, Уэйн Симмондс и Нолан Патрик. У "нефтяников" отличились Тай Рэтти, Коннор Макдэвид, Адам Ларссон и Зак Кассиан.
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"Филадельфия Флайерз" - "Эдмонтон Ойлерз" - 5:4 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 1:0)
Голы: Кутюрье - 20 (бол., Ворачек, Жиру), 3:10 - 1:0. Рэтти - 3 (Лучич), 8:03 - 1:1. Макдэвид - 30 (Кассиан, Хайра), 17:33 - 1:2. Ларссон - 2 (Грэвел, Макдэвид), 28:19 - 1:3. Жиру - 16 (бол., Гостисбеер, Ворачек), 36:54 - 2:3. Кассиан - 6 (мен.), 44:07 - 2:4. Конекны - 14 (бол., Линдблум, Кутюрье), 44:34 - 3:4. Симмондс - 16 (бол., Жиру, Ворачек), 51:02 - 4:4. Патрик - 10 (ван Римсдайк, Санхейм), 62:01 - 5:4.
Вратари: Харт - Тэлбот.
Штраф: 8 - 12.
Броски: 39 (7+12+17+3) - 44 (18+17+9+0).
Наши: Воробьев (2.50/0/-1), Проворов (24.38/2/-2) - -.
2 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.