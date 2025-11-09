«Филадельфия» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» на выезде обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

«Филадельфия» (18 очков) занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Оттава» с 17 баллами идет на десятой строчке.