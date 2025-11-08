«Филадельфия» уступила «Оттаве» в овертайме, на счету Мичкова гол

«Филадельфия» на своем льду проиграла «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.

В первом периоде с разницей в одну минуту голы забили игроки «Сенаторз» Тим Штюцле и Майкл Амадио. Одну шайбу «Флайерз» во втором периоде отыграл Матвей Мичков, а в третьей 20-минутке Джейми Дрисдейл сравнял счет. В овертайме отличился Штюцле.

В активе 20-летнего Мичкова теперь 8 (3+5) очков в 15 матчах нынешнего сезона НХЛ.

Партнер Мичкова по команде Никита Гребенкин и защитник «Отттавы» Артем Зуб не отметились результативными действиями в этой игре.

«Филадельфия» набрала 18 очков и поднялась на шестое место в таблице Восточной конференции. «Оттава» с 17 баллами вышла на девятую строчку.