«Филадельфия» и «Оттава» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Филадельфия Флайерз» и «Оттава Сенаторз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в субботу, 8 ноября. Игра пройдет на арене «Уэллс Фарго Центр» в Филадельфии, стартовое вбрасывание состоится в 21.00 по московскому времени.

«Филадельфия» — «Оттава»: трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео онлайн)

За основными событиями и результатом игры «Филадельфия» — «Оттава» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

8 ноября, 21:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия) Филадельфия Оттава

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Филадельфия» набрала 17 очков, «Оттава» — 15 (обе команды провели по 14 матчей).