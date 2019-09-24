«Филадельфия» отправила Воробьева и Рубцова в АХЛ

«Филадельфия» сократила список игроков в тренировочном лагере, сообщает в своем Twitter журналист Дэйв Исаак. Российские нападающие Михаил Воробьев и Герман Рубцов отправлены в Американскую хоккейную лигу. В предсезонных матчах НХЛ они не отметились результативными действиями.

В прошлом сезоне НХЛ Воробьев, который является воспитанником «Салавата Юлаева», в 15 матчах набрал 2(1+1) очка.

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