"Филадельфия" отправила Лехтерю в АХЛ

Финский форвард "Филадельфии" Йори Лехтеря прошел через драфт отказов и отправился в фарм-клуб "летчиков", информирует официальный сайт команды.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Лехтеря сыграл в 27 матчах, в которых забросил одну шайбу и отметился двумя результативными передачами.

Лехтеря выступает в Национальной хоккейной лиге с 2014 года. Три сезона финн отыграл в "Сент-Луисе", а с 2017 года он защищает цвета "Филадельфии". В КХЛ форвард известен по выступлениям за "Сибирь" и "Локомотив". В этих командах он сыграл 209 встреч, в которых набрал 164 (55+109) очка.