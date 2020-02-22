«Филадельфия» обыграла «Виннипег», Проворов отдал классную передачу

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Виннипег» со счетом 4:2.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отдал голевой пас после прохода через всю площадку.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Виннипег» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Лотон — 11 (Проворов, Браун), 2:06 — 1:0. Лотон — 12 (Браун), 9:03 — 2:0. Кутюрье — 19 (Ворачек, Нисканен), 34:50 — 3:0. Моррисси — 5 (Шайфли, Элерс), 38:04 — 3:1. Лайне — 26 (бол., Пионк, Уилер), 43:00 — 3:2. Питлик — 7 (Хегг, Браун), 49:34 — 4:2.

Вратари: Харт — Хеллебайк (58:11).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (12+4+14) — 29 (10+15+4).

Наши: Проворов (23.42/1/+2) — Куликов (20.25/0/-1).

22 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.