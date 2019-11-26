«Филадельфия» обыграла «Ванкувер», «Коламбус» победил «Оттаву»

«Филадельфия» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ одержала волевую победу над «Ванкувером» — 2:1. Шон Кутюрье забил гол и сделал результативную передачу. На счету Ивана Проворова 2 силовых приема и блокшот за 24.47 на льду.

В параллельной встрече «Коламбус» обыграл «Оттаву» — 1:0. Отличился Оливер Бьоркстранд. На счету Владислава Гаврикова 13.56 на льду. У Никиты Зайцева 2 силовых приема за 18.30. Артем Анисимов и Владислав Наместников не играли из-за травм.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков