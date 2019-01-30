"Филадельфия" обыграла "Рейнджерс", несмотря на 18 сэйвов Георгиева

"Филадельфия" на выезде обыграла "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0). Единственную шайбу забросил 22-летний швед Оскар Линдблум.

Российский вратарь команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 18 из 19 бросков по своим воротам. Владислав Наместников, Михаил Воробьев и Иван Проворов очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Филадельфия" - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Линдблум - 6 (Кутюрье, Ворачек), 1:40 - 0:1.

Вратари: Георгиев (58:04) - Столарз.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 38 (13+12+13) - 19 (12+3+4).

Наши: Наместников (24.14/3/0) - Воробьев (7.24/0/0), Проворов (26.02/0/+1).

30 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.