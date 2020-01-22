«Филадельфия» обыграла «Питтсбург», Малкин очков не набрал

«Филадельфия» на своем льду выиграла у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). «Флайерз» одержали вторую победу кряду.

Российские игроки Иван Проворов, Герман Рубцов и Евгений Малкин очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Питтсбург» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Ворачек — 10 (Кутюрье, Фэраби), 25:26 — 1:0. ван Римсдайк — 14 (Конекны, Жиру), 38:40 — 2:0. Браун — 3 (п.в.), 59:00 — 3:0.

Вратари: Эллиотт — Джерри (58:46 — 59:00).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (12+10+8) — 19 (8+8+3).

Наши: Проворов (23.47/3/+2), Рубцов (4.27/0/0) — Малкин (21.06/1/-1).

22 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.