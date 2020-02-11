«Филадельфия» обыграла «Флориду», Проворов забил Бобровскому

«Филадельфия» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Флориду» — 4:1. На счету российского защитника хозяев Ивана Проворова гол, 4 броска в створ и 2 блок-шота за 25.22 на льду.

Сергей Бобровский в 500-м матче в лиге отразил 30 бросков из 33. На счету Евгения Дадонова показатель полезности «-1», 2 броска и силовой прием за 17.40. «Флорида» потерпела четвертое поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Флорида» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Уигар — 4 (Экблад, Барков), 3:07 — 0:1. Проворов — 10 (Нисканен, Питлик), 13:58 — 1:1. ван Римсдайк — 16 (Ворачек, Браун), 25:24 — 2:1. Санхейм — 8 (ван Римсдайк, Лотон), 39:08 — 3:1. Жиру — 15 (мен., п.в.), 58:51 — 4:1.

Вратари: Харт — Бобровский (58:32 — 58:51).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 34 (11+13+10) — 31 (10+10+11).

Наши: Проворов (25.22/4/0) — Дадонов (17.40/2/-1).

11 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.