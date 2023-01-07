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Сегодня, 07:32

«Филадельфия» обыграла «Чикаго», «Индиана» дома переиграла «Портленд» и другие результаты матчей НБА

Виктория Кравченко
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«Филадельфия» обыграла «Чикаго» (112:126), «Индиана» оказалась сильнее «Портленда» (108:99),"Торондо" лома проиграл «Нью-Йорку» и другие результаты матчей НБА.

Баскетбол
НБА

Регулярный сезон

«Филадельфия» — «Чикаго» — 112:126 (30:25, 25:34, 29:40, 28:27)
7 января. Филадельфия. «Wells Fargo Center».

«Индиана» — «Портленд» — 108:99 (26:29, 28:26, 27:27, 27:17)
7 января. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».

«Торонто» — «Нью-Йорк» — 108:112 (26:30, 21:27, 31:24, 30:31)
7 января. Торонто. «Scotiabank Arena».

«Нью-Орлеан» — «Бруклин» — 102:108 (28:27, 36:26, 21:35, 17:20)
7 января. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

«Милуоки» — «Шарлотт» — 109:138 (28:51, 32:33, 27:28, 22:26)
7 января. Милуоки. «Fiserv Forum».

«Оклахома» — «Вашингтон» — 127:110 (35:17, 33:25, 35:38, 24:30)
7 января. Оклахома-Сити. «Paycom Center».

«Сан-Антонио» — «Детройт» — 121:109 (31:28, 20:20, 35:28, 35:33)
7 января. Сан-Антонио. «AT&T Center».

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 39 25 14 56
2 Нью-Джерси 39 24 15 51
3 Рейнджерс 40 22 18 50
4 Вашингтон 42 22 20 50
5 Айлендерс 41 22 19 46
6 Питтсбург 38 19 19 44
7 Филадельфия 39 15 24 37
8 Коламбус 37 11 26 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 38 30 8 64
2 Торонто 39 23 16 53
3 Тампа-Бэй 38 24 14 49
4 Баффало 36 19 17 40
5 Флорида 40 18 22 40
6 Детройт 37 16 21 39
7 Оттава 38 18 20 39
8 Монреаль 39 15 24 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 40 23 17 52
2 Виннипег 39 25 14 51
3 Миннесота 37 22 15 46
4 Нэшвилл 38 18 20 42
5 Колорадо 37 19 18 41
6 Сент-Луис 39 19 20 41
7 Аризона 38 13 25 31
8 Чикаго 38 9 29 22
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 27 14 56
2 Лос-Анджелес 42 22 20 50
3 Сиэтл 37 21 16 46
4 Калгари 40 19 21 45
5 Эдмонтон 40 21 19 44
6 Ванкувер 38 17 21 37
7 Сан-Хосе 39 12 27 31
8 Анахайм 39 11 28 26
Результаты / календарь
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
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5.01
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9.01
10.01
11.01
12.01
7.01 03:00
Вашингтон – Нэшвилл
 2 : 3
7.01 03:00
Детройт – Флорида
 2 : 3
7.01 04:00
Виннипег – Тампа-Бэй
 4 : 2
7.01 04:30
Чикаго – Аризона
 2 : 0
7.01 05:00
Калгари – Айлендерс
4 : 1
7.01 06:00
Анахайм – Сан-Хосе
 - : -
7.01 21:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
- : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 38 60
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

36 55
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 33
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

36 30
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 29
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 25 1.86
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 17 2.20
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 15 2.25
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