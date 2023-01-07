«Филадельфия» обыграла «Чикаго», «Индиана» дома переиграла «Портленд» и другие результаты матчей НБА
«Филадельфия» обыграла «Чикаго» (112:126), «Индиана» оказалась сильнее «Портленда» (108:99),"Торондо" лома проиграл «Нью-Йорку» и другие результаты матчей НБА.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Филадельфия» — «Чикаго» — 112:126 (30:25, 25:34, 29:40, 28:27)
7 января. Филадельфия. «Wells Fargo Center».
«Индиана» — «Портленд» — 108:99 (26:29, 28:26, 27:27, 27:17)
7 января. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».
«Торонто» — «Нью-Йорк» — 108:112 (26:30, 21:27, 31:24, 30:31)
7 января. Торонто. «Scotiabank Arena».
«Нью-Орлеан» — «Бруклин» — 102:108 (28:27, 36:26, 21:35, 17:20)
7 января. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».
«Милуоки» — «Шарлотт» — 109:138 (28:51, 32:33, 27:28, 22:26)
7 января. Милуоки. «Fiserv Forum».
«Оклахома» — «Вашингтон» — 127:110 (35:17, 33:25, 35:38, 24:30)
7 января. Оклахома-Сити. «Paycom Center».
«Сан-Антонио» — «Детройт» — 121:109 (31:28, 20:20, 35:28, 35:33)
7 января. Сан-Антонио. «AT&T Center».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|39
|25
|14
|56
|2
|Нью-Джерси
|39
|24
|15
|51
|3
|Рейнджерс
|40
|22
|18
|50
|4
|Вашингтон
|42
|22
|20
|50
|5
|Айлендерс
|41
|22
|19
|46
|6
|Питтсбург
|38
|19
|19
|44
|7
|Филадельфия
|39
|15
|24
|37
|8
|Коламбус
|37
|11
|26
|24
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|38
|30
|8
|64
|2
|Торонто
|39
|23
|16
|53
|3
|Тампа-Бэй
|38
|24
|14
|49
|4
|Баффало
|36
|19
|17
|40
|5
|Флорида
|40
|18
|22
|40
|6
|Детройт
|37
|16
|21
|39
|7
|Оттава
|38
|18
|20
|39
|8
|Монреаль
|39
|15
|24
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|40
|23
|17
|52
|2
|Виннипег
|39
|25
|14
|51
|3
|Миннесота
|37
|22
|15
|46
|4
|Нэшвилл
|38
|18
|20
|42
|5
|Колорадо
|37
|19
|18
|41
|6
|Сент-Луис
|39
|19
|20
|41
|7
|Аризона
|38
|13
|25
|31
|8
|Чикаго
|38
|9
|29
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|27
|14
|56
|2
|Лос-Анджелес
|42
|22
|20
|50
|3
|Сиэтл
|37
|21
|16
|46
|4
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|5
|Эдмонтон
|40
|21
|19
|44
|6
|Ванкувер
|38
|17
|21
|37
|7
|Сан-Хосе
|39
|12
|27
|31
|8
|Анахайм
|39
|11
|28
|26
|7.01
|03:00
|
Вашингтон – Нэшвилл
|2 : 3
|7.01
|03:00
|
Детройт – Флорида
|2 : 3
|7.01
|04:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|4 : 2
|7.01
|04:30
|
Чикаго – Аризона
|2 : 0
|7.01
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|4 : 1
|7.01
|06:00
|
Анахайм – Сан-Хосе
|- : -
|7.01
|21:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|75
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|60
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|55
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|33
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|29
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|25
|1.86
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|17
|2.20
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|15
|2.25