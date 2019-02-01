"Филадельфия" обыграла "Бостон", Проворов и Воробьев очков не набрали

"Бостон" на своем льду проиграл "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил защитник Трэвис Санхейм.

Российские игроки "Флайерз" Иван Проворов и Михаил Воробьев​ очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Филадельфия" - 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Пастрняк - 29 (бол., Краг, Маршан), 3:05 - 1:0. Жиру - 15 (Ворачек), 19:16 - 1:1. Пастрняк - 30 (Бержерон, Хара), 25:11 - 2:1. Линдблум - 7 (бол., Ворачек, Санхейм), 50:36 - 2:2. Санхейм - 5 (бол., Кутюрье, Конекны), 62:56 - 2:3.

Нереализованный буллит: Лотон (Ф), 46:42.

Вратари: Раск - Харт.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 25 (10+7+8+0) - 41 (8+17+11+5).

Наши: - - Воробьев (9.19/0/0), Проворов (30.20/3/0).

1 февраля. Бостон. TD Garden.