"Филадельфия" обыграла "Айлендерс", Проворов набрал "+4"

"Филадельфия" обыграла "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. Победную шайбу забросил защитник Трэвис Санхейм.

В составе "Флайерз" 23 минуты 46 секунд отыграл защитник Иван Проворов. Он завершил встречу с показателем "+4".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Филадельфия" - 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Голы: Конекны - 21 (Гудас, Хегг), 8:21 - 0:1. Санхейм - 9 (Жиру), 14:59 - 0:2. Лотон - 9 (Раффль), 23:18 - 0:3. Кутюрье - 27 (Линдблум, Жиру), 35:14 - 0:4. Пелеч - 4 (Лэдд, Бэйли), 55:15 - 1:4.

Вратари: Ленер (Грайсс, 23:18) - Эллиотт.

Штраф: 7 - 9.

Броски: 30 (11+13+6) - 26 (10+11+5).

Наши: - - Проворов (23.46/2/+4).

3 марта. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.