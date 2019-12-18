«Филадельфия» обыграла «Анахайм», Проворов отметился голевой передачей

«Филадельфия» на своем льду выиграла у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). «Флайерз» прервали трехматчевую серию поражений.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Анахайм» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Жиру — 11 (Конекны, Кутюрье), 20:55 — 1:0. Каше — 1 (Санхейм, Фрост), 24:14 — 2:0. Ракелль — 10 (бол., Линдхольм, Сильверберг), 36:33 — 2:1. Ворачек — 7, 44:11 — 3:1. Кутюрье — 9 (п.в., Проворов, Жиру), 59:52 — 4:1.

Вратари: Харт — Гибсон (57:32 — 58:45, 59:02 — 59:52).

Штраф: 17 — 11.

Броски: 31 (12+12+7) — 41 (16+12+13).

Наши: Воробьев (11.02/0/0), Проворов (26.10/3/+1) — -.

18 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center.