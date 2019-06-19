"Филадельфия" объявила о подписании семилетнего контракта с Хэйсом

"Филадельфия" подписала контракт с нападающим Кевином Хэйсом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на семь лет. В год хоккеист будет зарабатывать в среднем 7,14 миллиона долларов в год. Ранее Хэйс получал 5,1 миллиона в год.

В прошедшем сезоне 27-летний форвард набрал 13 (5+8) очков в 20 за "Виннипег". Всего в регулярном чемпионате он провел 71 матч и набрал 55 (19+36) очков. В шести встречах плей-офф у него 3 (2+1) очка.

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