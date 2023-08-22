«Филадельфия» объявила о подписании контракта с защитником Бонком

«Филадельфия» подписала контракт с канадским защитником Оливером Бонком, сообщает официальный сайт НХЛ.

18-летний Бонк был задрафтован «Филадельфией» на последнем драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим 22-м номером. В июле он участвовал в лагере развития клуба. По данным портала CapFriendly, Бонк будет зарабатывать по 950 тысяч долларов по трехлетнему контракту новичка.

В прошлом сезоне Бонк играл за команду OHL «Лондон Найтс». В 67 матчах защитник набрал 40 (10+30) очков. В плей-офф хоккеист сделал 11 результативных передач в 21 игре. «Лондон» Бонка дошел до финала OHL.