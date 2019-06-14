"Филадельфия" обменяла Гудаса на Нисканена из "Вашингтона"

"Филадельфия" и "Вашингтон"​ провели обмен защитниками.

Состав "летчиков" пополнил американец Мэтт Нисканен​, в обратном направлении последовал чех Радко Гудас​, сообщает пресс-служба "Филадельфии".

В сезоне 2018/19 32-летний Нисканен набрал 25 (8+17) очков в 80 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "-3". В семи матчах плей-офф хоккеист отметился двумя голевыми передачами.

29-летний Гудас в регулярном чемпионате сезона-2018/19 сыграл 77 матчей и набрал 20 (4+16) результативных баллов , заработав "+6".