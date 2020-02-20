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«Филадельфия» обменяла голкипера Берубе в «Рейнджерс»

07:57
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Голкипер «Филадельфии» Жан-Франсуа Берубе продолжит карьеру в «Рейнджерс». Как сообщает пресс-служба клуба из Нью-Йорка, «Флайерз» в обмен на 28-летнего канадца получит будущие предпочтения.

В этом сезоне Берубе не провел ни одного матча в НХЛ. В АХЛ он сыграл в 29 матчах, пропуская в среднем по 2,56 шайбы и отражая 90,6 процента бросков.

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