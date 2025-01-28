«Филадельфия» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» одержала победу над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Голы «Флайерз» забили Бобби Бринк, Джоэл Фараби, Гарнет Хэтэуэй и Скотт Лотон. У «Дэвилз» отличились Дуги Хэмилтон и Тимо Майер.

«Филадельфия» с 52 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, а «Нью-Джерси» идет на 4-й строчке — 62 очка.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте