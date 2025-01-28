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Сегодня, 07:07

«Филадельфия» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» одержала победу над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Голы «Флайерз» забили Бобби Бринк, Джоэл Фараби, Гарнет Хэтэуэй и Скотт Лотон. У «Дэвилз» отличились Дуги Хэмилтон и Тимо Майер.

«Филадельфия» с 52 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, а «Нью-Джерси» идет на 4-й строчке — 62 очка.

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НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Филадельфия Флайерз
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«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 49 33 16 71
2 Каролина 50 30 20 64
3 Нью-Джерси 52 28 24 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 49 24 25 52
6 Филадельфия 51 23 28 52
7 Айлендерс 48 21 27 49
8 Питтсбург 51 20 31 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 51 25 26 56
5 Тампа-Бэй 48 26 22 55
6 Монреаль 49 24 25 53
7 Детройт 50 24 26 53
8 Баффало 49 18 31 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 51 34 17 71
2 Даллас 49 31 18 63
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 51 29 22 60
5 Сент-Луис 51 23 28 50
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 50 31 19 66
2 Эдмонтон 49 31 18 65
3 Лос-Анджелес 47 26 21 58
4 Калгари 48 24 24 55
5 Ванкувер 49 22 27 54
6 Сиэтл 50 22 28 47
7 Анахайм 49 20 29 46
8 Сан-Хосе 52 14 38 34
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1.02
2.02
28.01 03:00
Филадельфия – Нью-Джерси
 4 : 2
28.01 03:00
Детройт – Лос-Анджелес
 5 : 2
28.01 03:30
Сент-Луис – Ванкувер
 2 : 5
28.01 05:30
Эдмонтон – Сиэтл
 - : -
28.01 06:30
Сан-Хосе – Питтсбург
 - : -
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