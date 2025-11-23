«Филадельфия» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» на своем льду обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

«Флайерз» с 25 очками занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Дэвилз» с 27 очками — на второй строчке «Востока».