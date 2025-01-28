«Филадельфия» выиграла у «Нью-Джерси», Мичков не набрал очков

«Филадельфия» победила «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков не отметился результативными действиями.

«Филадельфия» набрала 52 очка в 51 матче и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» располагается на 4-й строчке — 62 очка в 52 играх.